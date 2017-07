A l’heure actuelle, Mercedes équipe Williams et Force India en plus de son équipe officielle et les bénéfices du bloc propulseur allemand ne sont plus à répéter. Sa puissance et sa souplesse sont réputées et c’est l’une des choses qui pourrait pousser McLaren à vouloir redevenir client du manufacturier à l’étoile. Ce qui ferait de l’équipe de Woking un potentiel adversaire aux équipes qui visent la troisième place chez les constructeurs...

"Tout d’abord, ce n’est pas près d’arriver" tempère Christian Horner. "Nous avons été dans cette situation avec Renault mais ça n’est jamais arrivé. Zak Brown me disait qu’il avait l’impression de regarder le même film que celui que nous avons vécu il y a quelques années, et il n’était pas spécialement optimiste à l’idée de récupérer un Mercedes à l’arrière de ses monoplaces. Mais s’ils en avaient... il s’agit de McLaren et ils seraient nettement plus compétitifs qu’ils ne le sont actuellement".

Les deux autres clients de Mercedes reconnaissent que Mercedes représenteraient une menace pour eux si elle disposait du même moteur, mais ne préfèrent pas encore s’en alarmer.

"Je ne suis pas au secret des conversations entre McLaren et Mercedes mais ça ne serait pas l’idéal pour nous. Je ne pense toutefois pas que Williams soit en droit d’interférer avec cela, ce sont des négociations qui ne doivent pas nous concerner" explique Claire Williams.

Chez Force India, on partage l’avis de Claire Williams tout en reconnaissant que McLaren mérite nettement mieux que ce qui lui arrive actuellement : "Nous voulons que McLaren soit compétitive. C’est une équipe avec une grande histoire et une longue présence en F1 et je suis désolé de les voir en telle difficulté".

"Ceci dit, un éventuel accord entre eux et Mercedes est uniquement entre eux. D’un point de vue réglementaire, la FIA ne laissera pas McLaren sans moteur, mais il s’agit d’une deuxième étape. Mercedes doit d’abord accepter de fournir McLaren si toutefois McLaren et Honda se séparent, ce qui d’après eux n’étaient pas encore à l’étude" rappelle Vijay Mallya.