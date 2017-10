Fernando Alonso était bien parti pour marquer quelques points aujourd’hui à Austin, mais comme plus tôt cette année – sur le circuit d’Indianapolis – le moteur de l’Espagnol a rendu l’âme.

"Cela s’est passé comme à Indianapolis et donc avec le même résultat," commente Fernando Alonso. "La seule chose qui n’a pas été similaire, ce fut la présentation des pilotes qui a été une mauvaise copie des 500 miles. Pour le reste, c’était la même chose."

"C’est une course durant laquelle personne n’a rien lâché. Nous n’étions pas en septième position parce que quelqu’un nous avait fait un cadeau, nous nous sommes battus pour l’avoir. Nous avons fait une bonne qualification, nous avons pris un bon départ et ensuite nous avons bataillé dur en course. Nous étions en septième position parce que nous le méritions."

"Mais nous avons encore perdu une occasion. Lors des quatre ou cinq dernières courses, nous avons perdu entre 20 et 30 points. Ces points me manquent aujourd’hui dans le classement du championnat des pilotes et ils manquent aussi à l’équipe. Nous allons encore prendre le départ depuis la dernière ligne au Mexique et ce sera donc encore très difficile," ajoute le champion espagnol.