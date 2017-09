Damon Hill estime que Lewis Hamilton a tiré un grand bénéfice du changement d’équipier chez Mercedes cette année.

Les frictions avec Nico Rosberg font maintenant partie du passé et cela semble réussir au triple champion du monde, tant en termes de résultats que d’approche mentale.

"Lewis devait faire face à une bataille interne féroce avec Nico et cela ne s’était pas bien passé. Je pense même que cela l’a déstabilisé," constate son compatriote, champion du monde 1996.

"Maintenant, il se sent comme s’il avait 100% du soutien de la part de Mercedes. Et on peut voir pourquoi Mercedes semble vouloir le garder pour toujours."

"Il y a maintenant un certain calme qui règne dans l’équipe. L’ennemi (Ferrari et Vettel) est à l’extérieur. Lewis sent qu’il a un rôle moteur pour emmener son équipe."

Hill estime que Lewis Hamilton continue à gagner en maturité.

"Cette situation l’a fait grandir. Il a toujours dû faire face à une grande adversité, depuis son plus jeune âge et il a surmonté ça de manière admirable."

"Je peux aussi donner l’exemple de ce qui s’est passé sur le podium à Monza. Il était face à un public hostile, acquis à la cause de Ferrari. Il a su s’amuser des huées et passer outre. Il devient de plus en plus diplomate !"

"Lewis doit se sentir à l’aise là où il est. Et quand il est dans cette position, il est imbattable. On peut voir qu’il y a une sorte d’accélération dans son championnat. Le classement était rouge jusqu’à Monza, maintenant il est argenté. Certes Singapour ne sera pas un circuit facile pour lui et Mercedes, ils auront fort à faire face à Ferrari et Red Bull. Mais si Lewis peut s’imposer là-bas, il deviendra clairement le favori pour le titre."