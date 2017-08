L’histoire d’amour entre la Formule 1 et les Etats-Unis bat son plein, entre la présence du Grand Prix à Austin, l’arrivée récente de Haas et la reprise de la discipline par Liberty Media. De fait, la Californie pourrait être au centre de la création d’un Centre de l’Excellence des Technologies Motorisées à San Juan Bautista, qui pourrait à moyen terme permettre d’organiser le Grand Prix de la Silicon Valley.

De nombreux accords manquent encore pour la création d’un tel complexe mais si le projet est mené à bien, il serait situé à équidistance entre San Jose et le circuit de Laguna Seca. Le président de WY2M, William Yao, à l’origine du concept, veut en faire un complexe touristique dans lequel se trouveraient également des salles de spectacle et de divertissement ou encore un country-club.

"Cet endroit serait l’épicentre de l’innovation" explique Yao. "De la beauté et la sophistication des voitures de course au paysage technologique en perpétuelle évolution, nous montrerons à la fois la course automobile et à la fois l’industrie technologique dans l’expérience que nous proposerons aux fans".

La proximité de la Silicon Valley permettrait aussi au circuit d’être utilisé à des fins technologiques, en cas d’essais de nouvelles inventions. Mais la F1 étant l’objectif principal, Yao s’est associé à Tavo Hellmund, ancien directeur du Circuit des Amériques, et à Herman Tilke, designer des pistes du championnat du monde, afin de s’assurer que sa piste répondrait aux normes de la discipline reine.

"Lors du Grand Prix de Formule 1 de la Silicon Valley, qui sera notre événement phare, nous utiliserons le spectacle de la discipline pour créer une expérience immersive pour les fans autour de l’innovation dans l’automobile. Les dernières technologies y seront expliquées, des voitures électriques aux voitures autonomes, et nous créerons une deuxième expérience qui attirera l’attention du monde entier".

"Avec Tavo Hellmund et Tilke à nos côtés, nous avons déjà étudié et séquencé le problème entièrement. Toute la piste pourra être facilement reconfigurée au besoin pour divers événements" conclut Yao.

La Moto GP est un autre objectif pour le projet de WY2M qui reste pour le moment embryonnaire puisqu’il n’y a eu aucune confirmation de l’obtention de budgets ou d’approbations diverses.