Sous l’impulsion de Liberty Media, nouveaux propriétaires de la Formule 1, le sport devrait poursuivre son expansion sur de nouveaux marchés dans les années à venir... mais aussi se renforcer aux Etats-Unis.

Pour l’ancien pilote de F1 Stefan Johansson, qui a poursuivi sa carrière dans le pays de l’Oncle Sam, c’est une bonne idée. Et le Suédois ne place pas Las Vegas ou New York en première position pour une deuxième course dans le pays.

"Je suis certain qu’il y a de nombreux lieux dans le monde où la Formule 1 peut attirer une très grande audience. Je suis convaincu qu’avec un Grand Prix à Long Beach, par exemple, nous aurions une foule énorme," confie-t-il.

"Il y a énormément de fans de Formule 1 dans la région de Los Angeles et de San Diego. La culture de l’automobile en Californie est très développée. Je suis persuadé que cela pourrait être bien meilleur qu’au Texas (à Austin), pour des tas de raisons."

La Formule 1 semble toutefois avoir du mal à garder son audience une fois installée sur un nouveau circuit. L’engouement pour Austin, comme pour d’autres nouveaux circuits, s’est rapidement estompé après des débuts prometteurs. N’y a-t-il pas le même risque pour une course à Long Beach ?

"La Formule 1 aura toujours des problèmes dans une région ou une autre. Il faut que le sport redevienne intéressant pour éviter ça. Vous ferez toujours le plein ainsi."

"Le sport va là où se situe l’argent, même si les courses en Europe ne sont pas les plus chères. Il faut cependant garder ce mélange entre circuits historiques et nouveaux circuits."