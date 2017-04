Antonio Giovinazzi remplacera une nouvelle fois Pascal Wehrlein en Chine, après avoir déjà été appelé en renfort pour l’ouverture de la saison à Melbourne. En Australie justement, le pilote de réserve Ferrari a eu un comportement excellent dans la Sauber, sans commettre aucune faute. De quoi s’ouvrir plus de portes pour l’avenir ?

Jarno Trulli, le compatriote d’Antonio Giovinazzi, espère en tout cas que le vice-champion de GP2 pourra finir la saison chez Sauber, ou trouver une opportunité pour l’an prochain.

« Antonio a fait un excellent travail en Australie. Cette bonne performance n’avait rien d’évidente, parce qu’il avait dû conduire cette voiture complètement par surprise ».

Antonio Giovinazzi n’avait en effet pas roulé le vendredi et avait été convoqué par Sauber le samedi matin.

Jarno Trulli a été surpris par la maturité affichée par le pilote de 23 ans.

« Il était simplement un dixième derrière son coéquipier plus expérimenté, Ericsson, et l’a même battu en Q1. Donc il m’a fait forte impression. Durant la course, sa performance a été très mature, avec une bonne 12e place. »

« Melbourne fut le début d’une carrière prometteuse en F1. Maintenant, j’espère qu’un jour, il aura l’opportunité de courir non pas à l’occasion d’une course, mais de concourir pour l’ensemble d’une saison. »

Les fans italiens sont décidément aux anges en ce début de saison, puisque Ferrari a réussi à battre Mercedes pour la première course de la saison. Jarno Trulli concède que la Scuderia a surpassé les attentes.

« J’ai moi-même douté. Je pensais que Mercedes n’avait pas totalement montré son vrai niveau durant l’hiver. Mais l’Australie a montré que nous pouvons nous attendre à ce que Ferrari soit forte. C’était important non seulement pour les tifosi mais aussi pour avoir un championnat du monde excitant. »