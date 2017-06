Carlos Sainz a reçu, sans surprise, trois places de pénalité sur la grille de départ du prochain Grand Prix, à Bakou, en Azerbaïdjan.

L’Espagnol a justifié son accident au départ du Grand Prix du Canada par le fait qu’il n’avait pas vu Romain Grosjean dans son angle mort.

La FIA n’a pas été satisfaite par cette explication et juge l’Espagnol comme seul coupable de cet accident qui a éliminé le pilote Toro Rosso et Felipe Massa.

Sainz, qui prend aussi deux points de pénalité sur sa licence, a accepté sa responsabilité et a présenté, via Twitter, ses excuses à Grosjean et Massa.

Au rayon des pénalités de ce Grand Prix disputé à Montréal, Daniil Kvyat a pris aussi deux points sur sa licence pour son problème au départ (mauvaise position).

Kevin Magnussen a lui pris deux points sur sa licence pour avoir dépassé Stoffel Vandoorne sous période de voiture de sécurité virtuelle. Comme il a rapidement rendu sa place, sa pénalité a été ajustée "au minimum possible" selon la FIA.