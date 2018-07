Lors du week-end de Silverstone, Santino Ferrucci et Arjun Maini se sont accrochés à plusieurs reprises et l’Américain est allé percuter son équipier volontairement après la course, avant de le moquer sur Twitter. Mais l’Américain, pénalisé pour les accrochages, l’a également été pour avoir roulé sur une partie du circuit dans sa monoplace de Formule 2 avec un seul gant et son téléphone à la main.

Sermonné par les commissaires, il a refusé de se rendre à la convocation de ceux-ci et a finalement été suspendu pour deux meetings, soit quatre courses. Aujourd’hui, c’est Trident qui annonce mettre fin définitivement à son contrat pour ces problèmes, mais aussi pour un aspect financier.

"Trident Motorsport informe avoir annoncé à Santino Ferrucci et à ses garants, une entreprise représentée par M. Michael Ferrucci, la rupture de son contrat avec l’équipe" informe un communiqué de l’équipe. "La décision a été motivée par les événements, désormais devenus publics, de Silverstone, tout autant que par des manquements dans les obligations financières du pilote."

"Depuis le début du championnat, le pilote a justifié son manque de paiements par le refus de ses sponsors à remplir leurs obligations. Il semble étrange qu’en dépit de ces problèmes, Santino Ferrucci ait eu les ressources nécessaires pour participer à la course d’IndyCar de Détroit, du 1er au 3 juin, tout en ne respectant pas son accord avec Trident Motorsport dans le même temps."

Et l’équipe de confirmer qu’elle compte récupérer les liquidités dues en justice : "Trident a donné le pouvoir à ses avocats afin d’activer les procédures nécessaires pour récupérer entièrement les sommes dues par le pilote."

Une communication émanant de Haas devrait rapidement suivre, puisque l’Américain était également pilote essayeur dans l’équipe de Formule 1, qui ne devrait pas tolérer un tel nombre de problèmes comportementaux et financiers.