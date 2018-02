L’équipe Trident a annoncé son duo de pilotes pour la saison à venir. Dernière du classement par équipes en 2017, elle souhaite se reprendre et fera confiance pour cela à deux pilotes de développement de Haas, Santino Ferrucci et Arjun Maini.

Les deux pilotes tenaient ce rôle dans l’équipe américaine l’an dernier et sont en discussion pour prolonger leur contrat. Ils disputeront en parallèle de toute activité en F1 l’intégralité du championnat F2 avec Trident.

"Je suis très heureux de revenir chez Trident pour ma première saison complète en Formule 2" déclare Ferrucci. "Je pense que je me suis très bien intégré dans l’équipe et nous avons un gros potentiel cette saison pour le championnat. J’ai hâte de reprendre le volant pour nos premiers essais de pré-saison !"

Maini s’est également déclaré ravi de cette chance après deux saisons en GP3 : "Je suis heureux de disputer le championnat de F2 avec l’équipe Trident. J’ai senti que nous étions compétitifs durant les essais d’après-saison et puisque tout le monde utilise des nouvelles monoplaces, j’ai un bon pressentiment. Trident est une équipe solide et je suis certain que si nous travaillons dur, nous pourrons signer de bons résultats cette saison".

Le propriétaire de l’équipe, Maurizio Salvadori, confirme que leur implication avec Haas et la confiance que leur a donné l’équipe américaine sont bien à l’origine de la décision de Trident de les recruter pour 2018.

"Notre duo pour cette saison de F2 est composé de deux très bons pilotes sur lesquels nous sommes convaincus qu’il est bon de se reposer" déclare Salvadori. "Santino et Arjun sont deux très bons jeunes pilotes qui ont tout ce qu’il faut pour faire partie des futures stars des sports mécnaiques".

"Ce n’est pas par hasard qu’une équipe de F1 ambitieuse comme Haas les a choisis pour rejoindre leur programme de développement. L’équipe Trident leur apportera l’expérience et l’énergie dont ils ont besoin pour se développer et atteindre leurs objectifs".