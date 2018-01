Un an après son retour en WRC et les débuts étonnants de sa Yaris WRC, Toyota ne pourra plus bénéficier de l’effet de surprise, ni de l’absence de pression quant au résultat final.

Jari-Matti Latvala avait terminé deuxième du Monte Carlo en 2017, encadré par les deux voitures de M-Sport. Cette saison, compte tenu des progrès effectués par sa monture, il espère viser la victoire.

"Nous avons beaucoup appris durant notre première saison ensemble" juge Latvala. "Nous avons découvert nos faiblesses et nous entamons la deuxième année durant laquelle j’espère que nous serons compétitifs. Nous avons un très bon trio de pilotes puisque nous avons tous réussi à gagner en 2017, ce qui est bon pour l’équipe".

"Nous avons réussi un beau résultat au Monte Carlo pour les débuts de la Yaris WRC l’an dernier puisque j’y avais égalé mon meilleur résultat sur cette épreuve. C’était important de faire un rallye propre et ce sera pareil cette année, tout en ayant un bon rythme".

Ott Tänak disputera sur les routes françaises et monégasques son premier rallye pour Toyota, dans la Yaris WRC numéro 8, et reconnaît "qu’il y a beaucoup d’excitation. L’équipe a fait un super travail l’an dernier, elle était très compétitive pour sa première saison. J’ai pu voir tout le potentiel présent ici et je voulais m’assurer de faire partie de cette équipe pour les prochaines années. Notre objectif est le même, celui de remporter le championnat".

"Je m’habitue encore à l’équipe mais je me sens déjà très bien et la préparation se passe parfaitement. Nous verrons au Monte Carlo où nous en sommes par rapport à la compétition. C’est l’une des épreuves les plus exigeantes du calendrier et l’on ne sait pas à quoi s’attendre entre pluie et neige ou sec et mouillé".

Pour le troisième pilote de l’équipe, Esapekka Lappi, ce sera la première participation à la célèbre épreuve en catégorie WRC puisqu’il a rejoint Toyota en cours de saison dernière. Il veut désormais jouer un rôle avec l’équipe sur l’ensemble de la saison.

"Ce sera ma première saison complète au volant d’une WRC et l’approche doit être un peu différente de celle que j’avais précédemment, puisque je dois être plus régulier" analyse Lappi. "Il me faut plus d’expérience, il y a des rallyes que je ne connais pas très bien en début de saison et le Monte Carlo en fait partie".

"C’est un événement où l’expérience peut aider, donc mon objectif sera de faire toutes les spéciales. Plus tard dans la saison, il y aura des rallyes où je serai plus en confiance et où je pourrai être compétitif. La préparation se passe bien, il faut juste progresser".