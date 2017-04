L’équipe Toyota Gazoo Racing compte sur les améliorations techniques apportées à sa Yaris WRC, mais aussi sur l’expérience de ses pilotes, pour reprendre des couleurs sur la terre de l’YPF Rally Argentina (27-30 avril).

Après un solide début de saison et une victoire surprise en Suède dès sa deuxième épreuve, Jari-Matti Latvala et Juho Hänninen ont rencontré plus de difficultés en se classant sixième et septième du Rallye du Mexique.

Depuis cette première sur terre pour la Yaris WRC, les deux hommes ont effectué des essais en Sardaigne pour retrouver des conditions similaires à celles de la prochaine manche en Argentine.

Tommi Mäkinen, directeur de l’équipe et triple vainqueur en Argentine (avec Mitsubishi en 1996, 1997 et 1998), a fait état des progrès effectués. « Nous avons beaucoup appris du Mexique, notamment sur la terre et l’altitude. Ce sera utile pour l’Argentine. Nous améliorons la voiture à chaque rallye. Notre but est de poursuivre cette tendance en Argentine. Je pense que nous sommes désormais plus solides qu’avant le Mexique. Nous pouvons donc viser un bon résultat. »

Mäkinen n’est toutefois pas le seul membre de l’équipe à s’être déjà imposé sur la prochaine manche. Ses deux pilotes ont ainsi rendu visite à la plus haute marche du podium. Latvala s’était ainsi imposé en 2014 et Hänninen en 2010, lorsque l’épreuve figurait au calendrier de l’Intercontinental Rally Challenge.

« J’ai toujours eu un lien particulier avec le Rallye d’Argentine », confessait Jari-Matti Latvala. « Nous nous y sommes déjà imposés et nous menions l’an dernier avant de rencontrer un problème et de sortir le samedi après-midi. Depuis le Mexique, j’ai notamment travaillé sur les réglages du différentiel. Ils ne me convenaient pas vraiment au Mexique, je voulais donc améliorer cet aspect pour l’Argentine. Nous avons trouvé de bonnes solutions. »

Hänninen n’oubliait pas également ses bons souvenirs sud-américains : « J’ai vraiment hâte d’y retourner après de longues années, c’est l’un de mes rallyes terre préférés. »