En engageant son pilote d’essais sur un deuxième rallye consécutif, TOYOTA GAZOO Racing compte accélérer le développement de la Yaris WRC

Au Rally Italia Sardegna (8-11 juin), le Finlandais sera engagé sur une voiture habituellement utilisée en essais de développement. Pour la seconde fois consécutive, il viendra renforcer la formation habituellement constituée de Jari-Matti Latvala et Juho Hänninen.

"La Sardaigne est un rallye qui a toujours plus tenu de la survie que de la vitesse pure : je veux juste faire une course sans histoire et rallier l’arrivée. Je pense que j’aurai de nouvelles pièces à essayer, mon boulot consistera donc à collecter des données pour l’équipe et à accumuler de l’expérience", explique Lappi.

Pour sa première sortie au volant de la Yaris, le mois dernier au Vodafone Rally de Portugal, Lappi avait impressionné en terminant dixième. Il avait également signé le quatrième chrono de la Power Stage.

Bien qu’il ait régulièrement fait mieux que ses équipiers au Portugal, Esapekka a réfuté toute pression supplémentaire pour la Sardaigne, un rallye qu’il a déjà disputé deux fois : "Nous avons obtenu un bon résultat au Portugal, mais cela change juste la perception des observateurs. Pour moi, ça ne fait aucune différence."

Alors que Toyota poursuit le développement de la Yaris WRC, Tommi Makinen souligne à quel point il est important d’accumuler des kilomètres : "J’aimerais que les trois voitures soient à l’arrivée, si possible dans les points. Nous avons un bon programme de développement pour la Sardaigne, notamment avec Esapekka. Mais le plus important est de faire des kilomètres pour apprendre le plus possible..."