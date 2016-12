Le Toyota Gazoo Racing a confirmé que Jari-Matti Latvala serait le leader de son team en WRC pour le retour de la marque dans la discipline dès 2017. Le constructeur nippon a officiellement lancé son programme ce mardi après-midi à Helsinki.

Jari-Matti Latvala, qui se retrouvait sans volant depuis le retrait de Volkswagen le mois dernier, a opté pour un constructeur de taille mais une équipe nouvelle. Au sein du team Toyota, basé en Finlande, il rejoint son compatriote Juho Hänninen – confirmé en octobre, pour mener la Yaris World Rally Car vers les sommets. Ils feront tous les deux leurs débuts au mois de janvier, à l’occasion du Rallye Monte-Carlo (19-22 janvier).

L’équipe Toyota a été façonnée par un autre Finlandais, quadruple Champion du Monde des Rallyes, Tommi Mäkinen, qui a annoncé sa volonté de travailler avec un autre de ses compatriotes, Esapekka Lappi. Champion WRC 2 cette année, Lappi a été annoncé en tant que pilote d’essais.

La présentation faite ce mardi met un terme à un mois de spéculation concernant la composition de l’équipage du team Toyota, qui revient en WRC après une absence de 17 ans.

Latvala est heureux d’assurer son avenir en WRC en rejoignant une marque telle que Toyota. Il se révèle motivé par le défi qui se présente devant lui. « J’ai débuté ma carrière en rallye à bord d’une Toyota Corolla GT en 2001 et ma première expérience en World Rally Car s’est déroulée à bord d’une Corolla WRC en 2013, a confié le pilote vainqueur de 16 rallyes au plus haut niveau. « D’une certaine manière, c’est un retour aux sources. »

« Je suis vraiment heureux de rejoindre le Toyota Gazoo Racing Teamdès le début et mener à bien cette belle aventure. Je me sens chanceux de faire partie de cette histoire et j’espère que nous pourrons remporter de nombreuses victoires », a-t-il poursuivi.

De son côté, Esapekka Lappi, vainqueur du WRC 2 lors du Kennards Hire Rally australia, espère avoir la chance de prendre le volant d’une Yaris version 2017 tout en continuant le développement de la voiture.

« C’est une opportunité exceptionnelle pour moi et mon copilote Janne Ferm. C’est un rêve devenu réalité. Nous avons travaillé tous deux très dur ces dernières années pour en arriver là et, ça y est, nous y sommes. Nous sommes impatients et motivés à l’idée de rejoindre ce projet, et nous sommes reconnaissants envers cette opportunité. J’ai hâte de commencer la phase d’essais de la Yaris WRC. »

Lappi, considéré comme l’un des meilleurs espoirs du rallye mondial, devrait pouvoir être aligné au volant d’une troisième Yaris WRC lors de plusieurs rallyes en 2017. Mais Toyota doit encore confirmer cette annonce.