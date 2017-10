Mercedes a grandement profité de la tournée asiatique pour faire basculer la saison en sa faveur. Le passage sur le continent américain pourrait lui permettre de sceller les deux championnats, même s’il sera certainement plus simple de boucler l’affaire du côté des constructeurs, où l’équipe allemande doit concéder moins de 16 points à Ferrari pour ravir sa quatrième couronne consécutive.

"Il reste quatre courses et 100 points à distribuer, nous ne pouvons rien prendre pour acquis en allant à Austin" rappelle Wolff au sujet du championnat pilotes. "Nous abordons chaque course avec une dose saine de scepticisme, plutôt que d’espérer que les choses aillent bien, et nous nous concentrons pour marquer le maximum de points".

"Depuis que nous avons commencé la dernière partie hors Europe de la saison, nous avons renversé le classement dans les deux championnats. La chance a joué son rôle, évidemment, et nous nous sommes mis dans la bonne position pour saisir toutes les occasions qui se présentaient. Personne dans l’équipe ne laisse toutefois ces bons résultats cacher les défis auxquels nous avons fait face".

"Nous sommes revenus de ces courses avec une meilleure compréhension de la voiture et des raisons de ces changements de performances au long de la saison. Une partie de cette compréhension est déjà appliquée pour les dernières courses et une autre partie se retrouvera sur la prochaine voiture. Le goût amer de la défaite en Malaisie nous a confirmé que les jours difficiles sont ceux où l’on apprend le plus".

La Mercedes W08 s’est montrée difficile à régler et à exploiter lors de certaines occasions, mais s’est avérée imbattable sur d’autres courses. L’important a été, pour l’équipe, de garder une vision précise des raisons de ces succès.

"L’équipe opère à un niveau incroyablement élevé dans tous les domaines et continue de se développer. Nous avons appliqué une attention obsessionnelle aux détails de notre fonctionnement depuis trois ans et nous avons continué à développer la voiture à un rythme élevé cette saison. Notre état d’esprit a toujours été tourné vers la progression, en dépit des résultats que nous célébrions, et ça paie maintenant".

"Nous devons ajouter également nos pilotes à la liste de nos points forts. Lewis a été brillant cette année et particulièrement depuis la pause estivale, il a été à un autre niveau. C’était impressionnant de le voir extraire le maximum de la voiture et travailler avec l’équipe pour résoudre les problèmes et progresser. Valtteri a vécu quelques difficultés lors des dernières courses mais il a démontré son éthique de travail et son caractère avec un bon week-end à Suzuka".

Wolff est heureux de revenir à Austin pour le Grand Prix des Etats-Unis qui est devenu un incontournable, selon lui.

"Il combine une piste fantastique avec une ville très intéressante. Les organisateurs ont travaillé dur pour développer un week-end animé et il y a plusieurs bons moments prévus autour du circuit pour le week-end. Nous espérons jouer notre rôle en offrant une performance réussie en piste".