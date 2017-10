Lewis Hamilton impressionne de nombreux observateurs cette année, surtout depuis la pause estivale, puisqu’il s’est montré intraitable en de nombreuses reprises. Toto Wolff lui-même reconnaît le niveau de son pilote.

"J’ai l’impression qu’il a passé un niveau. C’est la cinquième année de notre collaboration et il a fait un grand pas en avant, que ce soit dans la voiture ou en dehors. Je pense que c’est dû en partie à la dynamique que nous avons dans l’équipe. Il s’entend bien avec Valtteri et cela signifie qu’il n’y a pas de mauvaise histoire hors piste. Nous avons un bon esprit et cela porte l’équipe".

Mercedes avait montré un intérêt pour Max Verstappen qui a finalement prolongé son contrat avec Red Bull jusqu’en 2020. Wolff préfère néanmoins passer sur le sujet.

"Nous avons renouvelé notre contrat avec Valtteri, cela signifie que notre attention est portée sur lui et Lewis pour l’année prochaine, et avant tout sur cette fin de saison, donc nous ne pensons à rien après 2018".

Mercedes fournit le meilleur moteur du plateau à deux autres équipes et a toujours affirmé qu’il serait hors de question de le fournir à un concurrent qui pourrait s’avérer meilleur. Néanmoins, les choses pourraient potentiellement changer, surtout si Mercedes perdait en performance et que son moteur se retrouvait en lutte pour la victoire dans une autre monoplace.

"C’est une question difficile. Nous sommes ici pour essayer de signer les meilleurs résultats possibles et il faut prendre en compte nos clients afin d’éviter de devoir démultiplier les coûts à cause d’une guerre de performance engagée avec une équipe si le facteur moteur est neutralisé".

"C’est l’une des choses que nous avons considérées dans le passé. Je ne sais toutefois pas si je préférerais être battu par Ferrari ou par une voiture cliente, c’est difficile. Il faut honorer ceux qui font un bon travail et méritent d’être là. C’est pour cela que nous aimons notre sport, le chrono ne ment jamais. Je peux assumer le fait que d’autres fassent mieux que nous car c’est mérité".

Mercedes est en F1 pour plusieurs raisons sportives, commerciales et techniques, mais la question se pose toujours de savoir si le constructeur pourrait quitter la discipline.

"Nous sommes revenus en F1 en 2010 et ce n’était pas une décision prise à la légère. Au contraire, c’était bien réfléchi et nous voulions revenir avec une équipe d’usine. Il n’y a pas de discussion au sujet d’un éventuel départ, c’est même le cœur de notre activité : nous construisons des voitures de course et des voitures de route".