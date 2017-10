Contrairement à Singapour, Lewis Hamilton n’a pas réussi à gagner en Malaisie alors qu’il partait cette fois en pole position. Mais la Mercedes n’était pas la voiture la plus forte, comme l’ont également montré les difficultés de Valtteri Bottas, et le leader du championnat a assuré l’essentiel avec sa deuxième place.

"En sport, c’est dans les moments les plus difficiles que l’on voit les forces d’une équipe" explique Toto Wolff. "Nous avons remporté les championnats lors des trois dernières saisons car nous n’avons jamais pris le succès pour acquis et même dans les bons moments, nous avons été capables de mettre les mains dans nos plaies et de travailler sur nos faiblesses. Après la Malaisie, nous avons fait la même chose en analysant nos problèmes et en comprenant leurs causes pour trouver des solutions".

"Cependant, ce n’est pas le travail d’un instant. Alors que nous travaillons pour améliorer ces domaines, nous ne devons pas oublier les multiples forces que nous avons montrées cette saison. Notre voiture a signé plus de pole positions et de victoires que n’importe laquelle des autres et nous menons les deux championnats grâce à la force de nos performances et aussi à la malchance de nos rivaux. Mais chaque point compte, peu importe comment on les inscrit".

Wolff reconnaît que les deux dernières courses n’étaient pas forcément destinées à des résultats aussi solides pour Mercedes et Hamilton qui ont réussi à creuser l’écart dans les deux championnats alors que Ferrari et Red Bull se sont montrées au niveau des flèches d’argent.

"Lewis a fait le maximum de chaque occasion dans les dernières semaines, il est dans une forme fantastique depuis la pause estivale et il pilote avec une agressivité parfaitement dosée. C’est un peu plus difficile pour Valtteri et notre priorité est de lui donner la voiture dont il a besoin pour être performant et de l’aider à en tirer le maximum. Ce n’est pas une période facile mais c’est le moment pour sa force de caractère, son éthique de travail et son talent naturel de briller".

"Le prochain défi prend la forme du circuit de Suzuka, une piste qui demandera beaucoup de choses différentes de Sepang à notre voiture. Dans les dernières années, nous y avons été très forts, mais les dernières semaines nous ont rappelé que la forme affichée les années précédentes compte peu avec ces voitures et ces pneus de 2017. C’est un circuit qui récompense les voitures performantes en course et les pilotes qui sont à leur meilleur niveau. Nous nous attendons à une bataille serrée entre Ferrari, Red Bull et nous".

Wolff conclut en rappelant l’état d’esprit dans lequel se trouve Mercedes en vue de la fin de saison : "En tant qu’équipe, nos objectifs pour le dernier quart de la saison sont très clairs. Il ne dépend que de nous de réussir à les atteindre".