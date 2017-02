La direction de Mercedes en Formule 1 ne changera pas jusqu’en 2020 : Toto Wolff et Niki Lauda, tous les deux actionnaires de l’équipe de Brackley, resteront à la tête de Mercedes AMG F1.

Cette nouvelle était attendue depuis quelques semaines. Mercedes superpose ainsi les contrats de ses deux directeurs avec celui de sa présence en Formule 1, garantie jusqu’en 2020 par les Accords Concorde actuels (signés en 2012).

Wolff dispose de 30% de parts de Mercedes F1, Lauda 10%.

Dieter Zetsche, le grand patron de Daimler Benz, confirme : "en 2013, nous avons restructuré notre management avec le but très clair d’améliorer notre performance."

"Et depuis, les résultats ont plus que dépassé nos attentes. Une des clés de ce succès a été la combinaison des talents d’entrepreneur de Toto et de l’expérience de Niki."

"Le renouvellement de leur implication donne à notre programme en Formule 1 une continuité importante pour les 4 prochaines années."

La semaine dernière, Mercedes avait annoncé le remplacement de Paddy Lowe par James Allison.