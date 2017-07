La performance de Paul Di Resta n’a pas laissé grand monde de marbre aujourd’hui, alors que l’Ecossais qui n’avait pas roulé en week-end de course depuis 2013 a réussi le 19e temps en qualifications, à huit dixièmes de son équipier.

"Il a fait un travail incroyable, honnêtement" avoue Toto Wolff. "Il a été mis dans la voiture pour les qualifications sans jamais l’avoir pilotée, en ayant fait il y a quelques temps une poignée de tours dans une voiture de 2014 pour donner un point de comparaison à Lance, et en ayant simplement piloté une voiture de tourisme".

"Il a été catapulté dans une F1 et il est déjà à sept dixièmes de son équipier, il n’est pas ridicule et c’est une belle réussite. Je suis très heureux pour Paul car selon moi, les circonstances jouaient contre lui".

L’Ecossais est sous contrat Mercedes en DTM mais devra réfléchir à une reconversion puisque le programme de la marque en supertourisme allemand s’arrêtera fin 2018. Passage en Formule E ? Retour en F1 ? Wolff aime à penser que la dernière option est envisageable.

"Je crois que tout est possible. Nous verrons ce qu’il fait en course mais c’est un bon pilote et on peut le voir en DTM. Si cela peut aider à relancer sa carrière en F1, je serais le premier à le soutenir".

Wolff reconnaît que si une situation similaire à celle de Felipe Massa touchait Hamilton ou Bottas, il ferait certainement appel à Di Resta, puisque Wehrlein est censé remplir ce rôle mais qu’il court pour une autre écurie : "Après avoir vu cela, je mettrais Niki Lauda dans la voiture. Je plaisante, j’appellerais certainement Paul".

De son côté Eric Boullier a souligné que l’appel à Di Resta posait "un problème de sécurité".

"Il n’a jamais piloté cette F1 ni une F1 de 2017 avant. Si cela nous arrivait chez McLaren ? Nous avons toujours Jenson Button, mais, de manière réaliste, nous ferions plutôt appel à Ferrari, qui a Antonio Giovinazzi en réserve."