Toto Wolff a encensé la prestation de Lewis Hamilton, hier à Suzuka. Selon le directeur de Mercedes, le Britannique a encore gagné en maturité dans son approche cette saison.

"Lewis a été remarquable encore une fois, il est encore à un autre niveau par rapport à l’an dernier," explique l’Autrichien.

"En 2016, il a perdu face à Nico et il a beaucoup analysé sa saison et son approche durant l’hiver. C’est presque inspirant de voir comment les pilotes se développent et gomment leurs faiblesses. Que ce soit dans la voiture ou en dehors."

"Durant l’hiver, Lewis a tout passé en revue et quand il est revenu, c’était une personne complètement différente. Depuis, je dois dire que je n’ai pas vu un seul moment de faiblesse en lui. C’est impressionnant."

Hamilton a refusé de parler du titre mondial après le nouvel abandon de Vettel hier.

"Il a raison : s’il y a 4 courses on m’avait dit que Vettel aurait deux abandons et une 4e place, je vous aurais répondu que c’était presque impossible. Cela prouve que la course automobile est imprévisible. Cela peut arriver à tout le monde. Il suffirait de la même chose pour relancer Sebastian dans la course au titre."