La victoire semblait promise à Lewis Hamilton, mais il était dit que rien n’allait se passer comme prévu aujourd’hui à Bakou. C’est en effet un repose tête baladeur qu’il a fallu remplacer au stand et qui a coûté la victoire au Britannique.

"Je ne sais pas ce qui est arrivé," commente Toto Wolff, le patron de l’équipe Mercedes. "Je ne me suis pas encore penché sur ce problème et je ne sais pas si c’était cassé ou mal fixé. Je ne sais pas de quel nature était ce problème, mais je ne blâme personne pour ça. Notre équipe a déjà remporté trois titres mondiaux et je ne vais donc blâmer personne."

"Je suis embêté par le fait que nous n’avons pas gagné aujourd’hui, mais c’est bien joué de la part de Daniel (Ricciardo), il mérite cette victoire après être remonté de la 19e place. Et Valtteri (Bottas) a fait une très belle course en prenant la deuxième place. Cela n’a pas été une très bonne journée pour Lewis et je suis désolé pour lui," ajoute Wolff.

Que pense Toto Wolff de l’incident entre Vettel et Hamilton derrière la voiture de sécurité ?

"Les émotions étaient exacerbées et je ne peux pas imaginer que Sebastian ait fait ça volontairement... et pourtant. La FIA lui a donné une pénalité de 10 secondes et de toute façon on ne peut pas revenir en arrière. Le résultat est ce qu’il est désormais," conclut-il.

"L’ambiance est déjà assez électrique. En revoyant les images, il est clair qu’il s’agit d’une manœuvre intentionnelle de la part de Seb. Et peut-être que dix secondes de pénalité n’étaient pas suffisantes. C’est comme ça..."