La première semaine d’essais à Barcelone a eu de quoi rassurer Mercedes quand aux capacités de Valtteri Bottas, pilote qui n’a pas encore joué une seule victoire et qui aura la lourde tâche de remplacer le champion du monde en titre, qui a pris sa retraite. Pour Toto Wolff, il ne s’agit pas d’un retour en arrière.

« Nous avons confiance en Valtteri. Il a disputé 77 courses et signé 9 podiums pour Williams et possède un beau palmarès dans les catégories inférieures. Je pense qu’il a assez de maturité pour bien remplacer Nico. Nous avons eu à respecter la décision de Nico et il faut parfois faire preuve de souplesse pour parer à l’inattendu. C’est la loi de Darwin, seules les espèces qui s’adaptent au mieux survivent » plaisante-t-il pour le compte du site officiel de la F1.

Alors que le passé de Bottas ressemble à celui de Rosberg, qui venait aussi de Williams et n’avait jamais gagné avant de piloter une flèche d’argent, Wolff assure que le Finlandais ne sera pas un ‘Rosberg 2.0’.

« C’est un Valtteri 1.0 ! C’est vrai que leur carrière est similaire à ce point-là. Ils ont tous les deux gagné en catégories inférieures, ils ont tous les deux grandi grâce à Williams et brillé à plusieurs reprises, mais n’ont pas gagné à cause de leur voiture ».

Et d’enchaîner sur les difficultés qu’il a rencontrées à extirper Bottas de Williams, qui l’avait déjà retenu face à une offre de Ferrari l’an dernier : « Les négociations ont été difficiles. Claire Williams est bien la fille de son père, avec de très bonnes capacités commerciales, ce que je respecte. C’était important de faire un point sur les besoins de chacun afin que tout le monde soit gagnant ».

Malgré une très bonne semaine, où fiabilité et performance ont été le quotidien de Mercedes, Toto Wolff se montre prudent quant à la saison à venir, même si le bilan de ces quatre premières journées a de quoi donner le sourire à l’équipe.

« On est aussi satisfaits que l’on peut l’être après quatre journées d’essais. Les premières indications montrent que tout va bien, mais rien de plus et rien de moins. Je pense qu’il faut attendre le début de la saison avant de faire des prédictions sur les vainqueurs et les perdants ».

Le duo de pilotes affiché par Mercedes est toujours très satisfaisant pour Wolff qui attend toutefois de voir l’émulation entre Hamilton et Bottas avant de prolonger le Finlandais au-delà de son contrat d’un an. Hamilton est très difficile à battre et Wolff pourrait vouloir attirer un grand nom en 2018 si Bottas est en deçà des attentes placées en lui.

« Il doit s’intégrer au mieux dans l’équipe et je ne doute pas que ce sera le cas, et il doit aussi être rapide. Nous voulons voir nos pilotes se pousser mutuellement comme ce fut le cas dans le passé. Je pense que Lewis est le meilleur pilote actuel en Formule 1, et c’est aussi car il a la meilleure voiture. La combinaison des deux est difficile à surpasser et avoir Lewis comme équipier est probablement l’une des situations les plus difficiles pour un pilote » conclut l’Autrichien.