A partir de cette saison, les motoristes doivent fournir, sauf accord express de la FIA, la même version de leur moteur à tous leurs clients.

Il en sera normalement fini des différences de spécification en cours de saison.

Franz Tost, le directeur de Toro Rosso ne pense pas que cela changera beaucoup les choses. Il espère également que Ferrari, Renault et Honda vont progresser avec leurs nouveaux V6 afin de venir défier Mercedes.

« Nous avons à présent un championnat du monde des constructeurs de moteurs et ce sont eux qui déterminent la direction à prendre, c´est évident. Cela ne va pas changer beaucoup de choses, que ce soit à court ou à moyen terme. Je vois les choses figées comme elles le sont maintenant jusqu´en 2020. Il aurait fallu que le moteur alternatif vienne en 2017. Maintenant, c´est fini, ce n´est plus possible. Je ne le vois pas non plus venir en 2018, cela ne serait absolument pas rentable. »

« Tout cela signifie que nous allons à présent continuer à vivre avec ce règlement et je m´attends à ce que les constructeurs se poussent les uns les autres. J´espère que Ferrari, Renault et Honda arrivent au même niveau de Mercedes. Néanmoins Mercedes est loin devant, parce qu´ils ont réussi ces dernières années à constituer une fantastique infrastructure. Ils ont chez eux de très, très bonnes personne et c´est la raison pour laquelle il est difficile de se rapprocher de Mercedes. »