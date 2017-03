Probablement inquiet de la domination de Mercedes et du bloc propulseur allemand, Franz Tost avait suggéré d’implémenter une règle visant à geler le développement du meilleur moteur du plateau afin de laisser le temps à ses concurrents de refaire leur retard. Pour lui, cette mesure visait également à limiter les coûts.

« En effet j’avais dit que le meilleur moteur devrait être gelé, en l’occurrence actuellement le Mercedes » précise le directeur de Toro Rosso. « Avec les nouvelles règles qui offrent une totale liberté dans le développement, les coûts du moteur vont augmenter car la recherche et le développement en sont augmentés. Le moteur constitue actuellement un fort pourcentage de notre budget et je pense qu’il faudrait que ça change dans le futur. Je pense que nous pourrions suivre le chemin emprunté à l’époque du V8 ».

Pour lui, l’équité de performances du moteur est la clé d’une concurrence plus saine entre les équipes : « S’il y a des différences entre les moteurs, ceux qui sont en retard devraient pouvoir se rapprocher. Et s’il y a un bon équilibre, on devrait geler tous les développements. Nous atteignons actuellement des coûts très hauts et il ne faut pas oublier que ces voitures et ces moteurs sont fabriqués pour une course le dimanche après-midi ».

« Nous devrions rester dans une limite raisonnable d’un point de vue des coûts et travailler sur le spectacle en permettant des luttes intenses entre les équipes et des dépassements en piste. A long terme, ce n’est pas sain si une seule équipe est largement devant les autres » conclut-il.