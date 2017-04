Toro Rosso a disputé toute la saison 2016 avec un moteur Ferrari vieux d’un an, ce qui n’a cessé d’handicaper, et de plus en plus au fur et à mesure de la saison, la petite écurie italienne. En 2017, Toro Rosso est revenue à un moteur évolutif, le V6 Renault. Mais celui-ci pâtit toujours d’un déficit de puissance face à ses concurrents de Mercedes et de Ferrari. Le moteur reste ainsi le point faible de la Toro Rosso, tant sur le plan de la performance que de la fiabilité. Franz Tost, le directeur de la petite Scuderia, a-t-il espoir que la situation change au cours de l’année ?

« Renault a construit un moteur totalement nouveau pour cette saison, et le rythme est très bon. Bien sûr, avec toutes ces nouvelles choses, vous pourriez avoir quelques problèmes de jeunesse. Je suis optimiste, Renault réduira largement l’écart cette saison, et je suis très optimiste pour l’an prochain. Maintenant, il faut du temps pour éliminer ces problèmes de jeunesse – et il faut du kilométrage. »

Toro Rosso, pour le moment, se débrouille plutôt bien dans le milieu de tableau, alors que Red Bull souffre pour revenir sur Mercedes et Ferrari. Mais les deux écuries sœurs jouent bel et bien dans une autre catégorie pour Tost.

« Nous sommes derrière Red Bull Racing, mais ils ont bien sûr un objectif différent. Et ils ont des infrastructures différentes des nôtres. Notre objectif n’est pas le top 3 – donc Red Bull, Ferrari et Mercedes luttent dans une catégorie différente. Mais oui, nous avons vraiment une bonne voiture ! »

Une voiture qui pourrait encore évoluer et s’améliorer lors des prochaines courses. Toro Rosso a-t-elle d’ailleurs connu des essais aéro productifs à Bahreïn, mardi et mercredi dernier ?

« Nous avons testé quelques pièces mécaniques et aéro et nous analyserons tout ça pour savoir si nous roulerons avec ces pièces à Sotchi, ou un peu plus tard, à Barcelone. C’est une décision que les ingénieurs prendront après avoir vu toutes les données. »

En Russie justement, Franz Tost, que les évolutions arrivent ou non sur la Toro Rosso, fixe des objectifs ambitieux mais tout de même réalistes à son écurie.

« Je veux que nos deux voitures soient en Q3 et dans les points. Je ne veux rien de plus, et rien de moins ! Et ce sera aussi le standard pour toutes les courses à venir. Et ce n’est pas un rêve. »