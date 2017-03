Malgré des tests hivernaux très moyens pour Toro Rosso, Franz Tost se montre plutôt satisfait de ces deux semaines à Barcelone qui ont pu lui donner un avant-goût de la saison à venir et sur le travail que son écurie va avoir encore à accomplir.

L´Autrichien a été fortement impressionné pendant les tests de Barcelone, "par les nouvelles voitures."

"Elles ont l´air très agressives et plus dynamiques avec les pneus plus larges et la nouvelle aérodynamique."

"Je me suis retrouvé plusieurs fois au bord de la piste et j´ai observé les monoplaces dans pas mal de sections comportant des virages. Les vitesses atteintes en courbe sont vraiment fantastiques. C´est à cela que tu vois que la Formule 1 a fait un énorme pas en avant."

"Les F1 de cette année parviennent à faire des passages fabuleux dans les courbes. J´espère seulement qu´aucun pilote ne commettra de grosse erreur. Cela pourrait devenir problématique (en termes de sécurité)."

Toro Rosso a rencontré beaucoup de difficultés pendant ces tests, l´Autrichien ne l´a pas nié. La plupart d´entre eux venaient du moteur Renault.

"Cela n´a rien à voir avec un problème d´intégration. Renault est arrivé avec un moteur complètement nouveau. Pour moi, les problèmes rencontrés sont compréhensibles, lorsque l´on a un nouveau groupe propulseur – il y a toujours des petites choses à revoir, comme par exemple un joint qui ne tient pas. Puis il y a eu dans d´autres écuries motorisées par Renault des problèmes avec le MGU-K. Il y a eu par exemple un axe qui a cassé, mais ils savent comment arranger cela."

"Chez Toro Rosso, nous n´avons eu aucun problème de ce côté-là. Je suis convaincu que Renault va avoir tout sous contrôle d´ici le début de la saison et que le moteur va bien fonctionner. L´unité de puissance est très bonne. Elle est bien pensée au niveau de la conception, avec beaucoup moins de câbles et de fils électriques, qui sont en travers du moteur. Cela a l´air plus ordonné, sur ce point, les Français ont fait du bon boulot. Ils doivent travailler encore sur la fiabilité des pièces. Les retours des pilotes est que le moteur fonctionne bien, Renault a fait un grand progrès dans les prestations de son moteur."