Peu en confiance après les essais hivernaux, lors desquels elle avait été touchée par de nombreux problèmes au niveau du moteur, l’équipe Toro Rosso s’est rassurée à Melbourne pour le premier Grand Prix de l’année en amenant ses deux voitures dans les points.

"Nous avons démarré la course aux 8e et 9e rang après avoir réussi les qualifications samedi et amené les deux voitures en Q3" explique Franz Tost. "Cela montre que notre voiture est compétitive et c’est encourageant. Nos deux pilotes ont pris un bon départ en course et ont bien défendu leurs positions".

"Pérez a fait une belle course en dépassant Carlos et Daniil et en terminant devant nous. En d’autres circonstances, nous aurions pu le rattraper, mais nous avons perdu une dizaine de secondes en devant remettre de l’air dans la monoplace de Daniil. En fin de course, Carlos était proche de reprendre la 7e place mais les drapeaux bleus lui ont fait perdre le contact".

Le bilan tiré par le directeur de l’équipe est forcément positif après que la fiabilité et la performance ont été démontrées en Australie.

"La voiture était bonne, nos arrêts aux stands ont bien fonctionné. Je veux également remercier les organisateurs de cette course car ils ont fait un très bon travail tout au long du week-end en attirant de nombreux fans. La ourse était intéressante avec la victoire de Ferrari, de peu devant les Mercedes. Je pense que leur lutte va être intense toute la saison, et je veux féliciter notre ancien pilote, Sébastian, qui mérite cette victoire".