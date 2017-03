Toro Rosso n´a pas réalisé une première semaine de tests de rêves à Barceone, ne pouvant pas accumuler autant de kilomètres que prévu.

Cependant le patron, Franz Tost, est certain que « la voiture est bonne. »

Pas de panique à l´horizon donc pour l´équipe de Faenza, avec un chef d´écurie qui se montre plutôt philosophe face à cette situation décevante.

« C´est une voiture entièrement nouvelle, et les problèmes que nous avons rencontrés ont diverses causes. Nous avons eu un problème avec l´embrayage, lorsque Daniil (Kvyat) était en piste. Puis lorsque Carlos (Sainz) était dans la voiture, Renault a décidé de changer de moteur. Et jeudi, nous avons encore eu un problème avec l´unité de puissance. »

Tost décrit à quel point ces imprévus ont altéré le programme chargé fixé pour la semaine.

« Nous avons hélas perdu un temps important d´essais. Mercredi nous voulions faire sortir Carlos avec les pneus tendres, afin de voir comment se comporte la voiture avec un autre mélange de gommes. Ce sont des données très importantes, car toutes les données que nous avons en ce moment en notre possession ont été recueillies alors que nous utilisions principalement les pneus médium. »

Tout cela n´empêche pas le responsable de Toro Rosso de se montrer positif, car malgré les soucis en piste, il reconnaît être très satisfait de la STR12.

« La voiture est bonne, nos deux pilotes ont livré des commentaires positifs sur la voiture. Elle est très stable sur les freinages et aussi dans les entrées de virage. L´accélération est aussi bonne. Les pilotes ont été surpris de l´appui mais c´était à prévoir avec le nouveau règlement. Nous ne savons pas la quantité d´essence utilisée par les autres mais je suis persuadé que nous pouvons être à l´avant du peloton de milieu de grille cette année. »

Tost sait très bien à quel point la saison 2017 va être un défi.

« Avec les développements, cela va être une année rude, car les équipes vont apporter des nouvelles pièces à chaque course, et nous espérons aussi avoir beaucoup d´évolutions, ce qui nous apportera plus de performance. »

Malgré tout, Tost révèle que le budget n´a pas augmenté de manière significative pour faire face.

« Il nous faut rester dans un certain cadre. Par chance, nous avons maintenant chez Toro Rosso une très bonne infrastructure. Avant tout, au niveau de la partie aérodynamique, nous produisons chez nous, c´est pourquoi nous devrions pouvoir rester dans nos objectifs financiers. »