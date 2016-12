La grande domination de Mercedes sur la Formule 1 doit s’arrêter en 2017.

C’est l’avis de beaucoup de fans du sport, qui souhaitent revoir plusieurs équipes se battre régulièrement pour les victoires. C’est aussi l’avis de Franz Tost, le directeur de l’équipe Toro Rosso.

"Nous espérons tous que ces nouvelles règles mettront un terme à la domination sans partage de Mercedes de ces trois dernières année. Nous l’espérons tous parce que, sinon, beaucoup de personnes risquent de perdre leur intérêt pour notre championnat," déclare Tost.

"J’espère que Red Bull et Ferrari pourront progresser," ajoute l’Autrichien.

"Les spectateurs veulent voir des vainqueurs différents. De même que des accidents en course, sans conséquence sérieuse. J’entends constamment de la part de mes amis qu’il n’y a plus d’accident lors des départs. Et nous devons aussi nous débarrasser de toutes les pénalités inutiles."

Tost a également de nombreux conseils pour la gouvernance du sport.

"Si vous voulez un meilleur spectacle, vous devez d’abord faire en sorte que le niveau des moteurs s’égalise. Si, en 2017, Mercedes a toujours un avantage assez net, alors la FIA doit geler son moteur pour permettre aux autres de rattraper leur retard."

"Pour l’instant nous avons un championnat de moteurs, parce qu’au volant d’une voiture avec un moteur Mercedes, Alonso et Vettel seraient aussi devenus champions du monde."