La hiérarchie en ce début de saison est très serrée au milieu de tableau. C’est ainsi que Toro Rosso, qui pointait à la 4e place après le Grand Prix de Chine, a dégringolé à la 6e place en l’espace d’une seule course, celle de Sakhir. Franz Tost, le directeur de la petite Scuderia, n’est pas surpris par ces fortes fluctuations.

« Je m’y attends. Le milieu de tableau est très, très serré et toutes les équipes y sont très compétitives : Williams, Force India, Toro Rosso, Haas et Renault. Ces cinq équipes se battront pour la 4e place du championnat des constructeurs. Donc dans le meilleur des cas, vous finirez à la 4e place, et dans le pire des scénarios, 8e. »

« Pour être honnête, je pensais que nous tiendrions aussi notre 4e place après Bahreïn. Nous avons une voiture compétitive. Nous l’avons aussi montré à Bahreïn. Je pensais que nous placerions les deux voitures dans les points, mais pour diverses raisons, ce n’est pas arrivé. »

Pour faire la différence dans cette lutte ô combien resserrée, il faut prendre des risques. C’est ainsi qu’en Chine, sur une piste humide mais séchante, Carlos Sainz avait été le seul du plateau à partir en slicks. Un choix désastreux au départ, mais payant à l’arrivée, puisque l’Espagnol a fini dans les points. Comment Franz Tost a-t-il pris cette décision risquée ?

« A chaque fois que vous prenez une telle décision, vous ne pensez vraiment pas au championnat. C’était plus une décision ad hoc. Mais oui, si vous voulez mener le milieu de tableau, vous devez faire des paris pour avoir un avantage sur les autres. Je suis convaincu que sans la voiture de sécurité virtuelle et la vraie voiture de sécurité à Shanghai, Carlos aurait même eu un avantage plus important. C’était Carlos qui avait dit, sur la grille de départ, qu’il voulait démarrer en slicks, et j’ai pensé que ce serait un très bon choix, puisqu’ensuite, nous aurions eu une voiture en slicks et l’autre en intermédiaires – ce qui augmenterait énormément nos chances. Et j’ai été soulagé que cette décision vienne de Carlos, car c’est toujours difficile de prendre une décision si le pilote ne la suit pas à 100 %. Donc c’était facile pour nous de dire, ‘Oui, allons-y !’ »

« Nous n’aurions pas fait la même chose avec un rookie, bien sûr que non. Nous n’aurions jamais accepté une telle suggestion d’un débutant dans de telles conditions. »

Toro Rosso a en effet des pilotes plus expérimentés que de coutume cette saison. Ce qui ne les empêche pas de commettre certaines erreurs, comme justement Carlos Sainz à Bahreïn. L’Espagnol, qui sortait des stands, n’a pas été assez prudent et est rentré dans Lance Stroll au premier virage. Mais Franz Tost n’en veut visiblement pas à son pilote.

« Eh bien, il se battait pour une position dans le top 10, il savait que la voiture était compétitive, qu’il pouvait y arriver. Il a été trop optimiste, mais cela fait partie du jeu ! Je prédis que nous verrons quelques courses fantastiques de Carlos cette saison. Si vous ne prenez aucun risque, vous n’irez nulle part, donc je soutiens les pilotes qui prennent des risques. Je critique à peine un pilote s’il prend un risque et que cela ne marche pas. »