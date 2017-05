Toro Rosso a prouvé, grâce à une très belle première journée à Monaco, que son point faible se situe bien plus au niveau du moteur qu’au niveau du châssis conçu par James Key. Bien que le Renault évolué devrait constituer un vrai pas en avant, Franz Tost ne veut pas s’emballer.

"Renault fait des petits pas, ils doivent d’abord tout contrôler sur le plan de la fiabilité" annonce le directeur de Toro Rosso.

"Nous ne devons pas oublier qu’ils ont repris d’une feuille blanche et que ça prend du temps. Nous savons tous que le moteur est compliqué et je suis convaincu que d’ici à la deuxième partie de saison, ils nous offriront une grande puissance moteur. Je dois dire que la performance nous satisfait plutôt pour le moment".

Malgré les espoirs portés par Toro Rosso, après une saison 2016 disputée avec un moteur vieux d’un an et non développé, Tost assure qu’il n’y a aucune frustration.

"Cela dépend toujours d’où l’on vient. Nous avions un vieux moteur l’an dernier et maintenant, nous sommes heureux d’avoir un moteur de cette année et comme je l’ai dit, je suis sûr que Renault arrivera à effectuer les progrès promis".