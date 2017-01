La saison 2016 a marqué les 10 années de l´équipe Toro Rosso, qui était jusqu´à fin 2005 le team Minardi que le propriétaire et fondateur de Red Bull, Dietrich Mateschitz, a racheté et rebaptisé. L´équipe de Faenza a beaucoup évolué depuis qu´elle est présente en Formule 1 sous son nouveau nom.

Pour Franz Tost, ces 10 années sont à diviser en deux périodes.

« La première va de 2006 à 2009 » explique le directeur de Toro Rosso.

« Nous travaillions à cette époque en étroite collaboration avec Red Bull Technology, et nous recevions d´eux notre package au complet. Ce fut une période pleine de succès, en particulier 2008. »

Mais les changements de règlements sont arrivés et n´ont plus permis à Toro Rosso de bénéficier des innovations de Red Bull. Pour l´Autrichien, cela a rendu son équipe plus forte.

« Si l´on examine la deuxième période de Toro Rosso, de 2010 à 2016, alors nous sommes sûrement ceux qui ont le meilleur package. Pourquoi ? Nous avons dû construire en une année seulement, en 2009, l´infrastructure nécessaire selon le règlement afin de pouvoir être considéré comme constructeur. »

« Cela signifie qu´il nous a fallu monter un bureau pour le design, ainsi que les services spécialisés en aérodynamique – avec une soufflerie et la CFD (Computational Fluid Dynamics). En outre, il a fallu élargir notre propre capacité de production et cela prend du temps. »

« Lors des 3, 4 dernières années, nous avons évolué de manière constante et nous nous sommes améliorés. Je dirai qu´à présent, notre voiture actuelle rassemble toutes les valeurs empiriques des années précédentes, et que nous avons, en ce moment, au niveau de la performance, un très bon package. A mon avis, nous l´avons montré cette saison. »

Tost a quand même un regret concernant cette saison de 2016.

« Ce qui ne me satisfait pas, c´est le nombre de points inscrits. Il aurait pu être bien plus élevé. Mais vraisemblablement, tout le monde peut dire cela. »