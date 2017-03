Le jour du départ pour l´Australie approche et les équipes doivent donner le meilleur d´elles-mêmes pour résoudre les dysfonctionnements rencontrés lors des tests hivernaux de Barcelone.

Franz Tost semble plutôt confiant : il voit son équipe, Toro Rosso, arriver à Melbourne en ayant résolu tous ses problèmes.

« Nous n´avons pas de gros chantiers, mais plusieurs petits problèmes de fiabilité que nous devons prendre en main » dit-il.

« Il n´y a pas de problème grave, rien qui nécessiterait une nouvelle conception. Mais ce sont quand même des petites choses, et un rien peut te coûter une course. Nous allons gérer cela d´ici l´Australie. Nous avons eu pendant les deux derniers jours de tests un problème d´échappement, cela ne nous était encore jamais arrivé. Puis nous avons eu un problème avec la batterie, qui lui aussi n´était jamais survenu auparavant. Il y a encore pas mal de petites choses de ce genre à régler. Nous pouvions à chaque fois retourner sur la piste, mais en course cela nous aurait coûté l´arrivée. »

Alors que le doute subsiste de voir Red Bull aligner une voiture sur le circuit de l´Albert Park complètement différente de celle vue en Espagne, Tost certifie que ce ne sera sûrement pas le cas pour l´équipe de Faenza.

« Quelques petites choses vont s´ajouter mais rien de bien marquant. Ce ne sera que plus tard que nous allons apporter de grands changements à notre voiture. Nous ne sommes pas une grande équipe, nous ne pouvons pas nous permettre d´apporter une nouvelle pièce à chaque course. »

L´Autrichien est en tout cas ravi du travail accompli par son équipe lors des essais, et aussi par celui de Carlos Sainz et de Daniil Kvyat.

« Nos pilotes sont en ce moment un des ingrédients le plus fort de Toro Rosso. Je suis très satisfait des deux. Ils nous ont donné un bon retour sur la voiture et ils ont bien indiqué où nous devons travailler. Cela nous aide que les deux pilotes aient un style de pilotage similaire. Leurs impressions sur la voiture sont presque identiques. Grâce à cela, les ingénieurs trouvent plus facilement des solutions. »