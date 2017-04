Franz Tost est pour le moment un directeur d’écurie satisfait. Les deux Toro Rosso se sont en effet classées dans les points à Melbourne, aux 8e et 9e places, alors même que l’équipe avait manqué de fiabilité aux essais privés de Barcelone. Franz Tost se réjouit bien sûr de ce départ en phase avec l’objectif de l’écurie : la 5e place du championnat constructeur.

« Nous avons un peu souffert durant la première semaine des essais hivernaux avec des problèmes de fiabilité, mais heureusement, nous avions pu déjà en régler la majorité pour la deuxième semaine. Donc je n’ai pas été surpris par notre performance. Bien sûr, c’était bon d’avoir deux voitures en Q3 à Melbourne, et ensuite de finir avec les deux voitures dans les points. C’est toujours un bon départ. »

« L’objectif est la 5e place du championnat constructeur. Mais toutes les équipes du milieu de peloton ont presque toutes le même objectif. Nous verrons. Je pense que nous avons un package très compétitif, une très bonne voiture, des pilotes expérimentés et l’équipe progresse aussi. Nous avons aussi quelques développements de prévus durant l’année, et ce sera une lutte rude contre Renault, Force India et Haas. »

L’ambition de Franz Tost a cependant des limites : dépasser la maison-mère n’est pas un objectif réalisable… voire souhaitable pour Toro Rosso, même si la STR12 semble être une réussite.

« Red Bull n’est pas notre objectif. Red Bull joue dans une autre division. Je suis heureux si nous pouvons battre les équipes que j’ai mentionnées. »