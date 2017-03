Toro Rosso, après la première journée d’essais libres à Melbourne, apparaît en mesure de jouer le top 10 en qualifications, même s’il faudra sûrement batailler dur pour cela. La petite Scuderia a d’ailleurs réalisé une deuxième séance plus réussie que la première, ce qui est de toute évidence assez encourageant.

Carlos Sainz, qui a fini 9e lors des deux dernières éditions du Grand Prix, s’est installé à la 11e puis à la 7e place lors des deux séances. Surtout, il n’a souffert d’aucun problème de fiabilité après un hiver plus compliqué sur cet aspect.

« C’est une manière positive de commencer la première course de la saison, ici en Australie. Nous avons pu suivre notre programme, sans le moindre problème, ce qui était le principal objectif pour aujourd’hui. Nous avons pu continuer d’apprendre et repartir de là où nous en étions restés lors des essais, donc c’était vraiment un vendredi positif. »

« Cela ne signifie pas que nous pouvons nous détendre maintenant, puisque les choses sont normalement un peu plus compliquées le dimanche, mais c’est un bon départ. Nous devons maintenant rester concentrés et trouver du temps au tour dans la voiture. »

Le nouveau règlement semble particulièrement réjouir l’Espagnol…

« Vous pouvez vraiment sentir que cette nouvelle génération de voitures est bien plus rapide que celle de l’an dernier. J’ai fait le tour le plus rapide de ma carrière à Melbourne cet après-midi, et c’est seulement la 2e séance d’essais libres ! »

« Nous avons toujours une marge d’amélioration, mais il est déjà très excitant de conduire notre nouvelle STR12. »

Daniil Kvyat a lui été un peu plus en retrait. Le Russe a fini 12e lors de la première séance, et 9e lors de la deuxième séance.

« Ce fut un vendredi productif. Nous avons pu compléter de nombreux tours et nous avons aisément achevé notre programme. C’est toujours très inédit, puisque c’est la première fois pour nous dans ces voitures, donc tout le monde cherchera à progresser pendant la nuit et nous en ferons de même. Il y a toujours de la place pour s’améliorer. »

« C’est formidable d’être finalement de retour sur la piste et d’avoir finalement ce premier week-end de Grand Prix. C’est comme si nous étions finalement revenus à l’école ! »

Joddy Egginton, le directeur de la performance, se félicite du travail accompli par ses deux pilotes.

« Comme c’est le cas chaque année, le circuit a montré son niveau normal d’évolution tout au long des sessions. Ce fut une journée productive et nous avons collecté de bonnes données sur les trois composés ce qui, étant donné le risque de l’apparition d’une voiture de sécurité ici, nous permettra de prendre des décisions plus informées, en pesant mieux le risque et l’opportunité. »

« Comme d’habitude, nous allons explorer les données durant la nuit et nous ferons les changements requis dans le but de trouver plus de performance sur les relais courts. Dans l’ensemble, c’est un départ satisfaisant. »