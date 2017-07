Toro Rosso n’est pas parvenue à rentrer en Q3 ce samedi à Silverstone. L’écurie italienne a été piégée par les conditions de piste humides et par un problème de suspension arrière sur la monoplace de Carlos Sainz.

Daniil Kvyat a fini à la 12e place en Q2 et aura donc au moins battu son coéquipier.

« Je n’étais pas totalement confiant avec la voiture en EL3, mais j’ai regagné de la confiance en qualifications puisque la voiture se comportait mieux. Dans les conditions délicates d’aujourd’hui, je dirais que la 12e place était le mieux que nous pouvions faire. Il y avait peut-être un ou deux dixièmes sur la table, mais dans ces conditions, vous faites simplement un peu plus attention puisque la piste sèche. Demain, si les conditions restent les mêmes, il faudra être au bon endroit au bon moment. »

Carlos Sainz a eu un problème de suspension arrière qui l’a empêché de boucler autant de tours que possible en Q2. Il a réalisé le 14e temps.

« C’est ennuyeux… Malheureusement, nous avons souffert d’une défaillance de suspension en Q2. Je n’ai pu prendre la piste que durant les toutes dernières minutes. Et j’aimerais remercier les mécaniciens pour avoir pu réparer la voiture si vite ! J’ai réussi à faire deux tours, mais la monoplace ne marchait toujours aussi bien que normalement. Le comportement de la voiture n’était vraiment pas bon, je n’avais aucune adhérence à l’arrière. Donc je suis déçu de n’avoir pu faire de tour vraiment représentatif en Q2. C’est dommage, parce que notre Q1 fut très bonne et nous avons réussi à rentrer dans le top 10 en inter. Mais dans ces conditions délicates, c’est difficile de dire à quoi s’attendre pour demain, mais ce sera pour sûr excitant. Nous avons une bonne opportunité si la météo reste la même, puisque cela ouvre des options stratégiques et des opportunités. »