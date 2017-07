L’équipe Toro Rosso a encore marqué de bons points sur le Hungaroring avec la septième place de Carlos Sainz.

Un beau résultat pour l’Espagnol et pour l’équipe italienne qui continue de marquer régulièrement, surtout grâce à ce dernier.

"Carlos a pris un très bon départ et se trouvait sixième à la fin du premier tour" explique Franz Tost.

"Il a défendu sa place face à des attaques d’Alonso de manière très professionnelle. Il est ensuite rentré aux stands pour un arrêt qui, je dois le dire, était fantastique, aux alentours des deux secondes ! Il est d’abord resté devant Alonso avant que ce dernier ne le double finalement, car sa voiture était tout simplement plus rapide. Carlos a signé une septième place qui était le meilleur résultat possible avec la voiture".

"Concernant Daniil, il était dans une situation très difficile après avoir pris trois places de pénalité sur la grille et être parti seizième. Il est parti en pneus tendres et a gagné deux places juste après le départ. Nos calculs l’ont fait rester en piste le plus longtemps possible avec ces gommes alors que des voitures en pneus super-tendres rentraient aux stands. Cela lui a permis de rouler sans personne devant lui bien qu’il ait parfois rencontré du trafic, notamment Magnussen qui était en gommes plus tendres et qu’il a eu du mal à dépasser. Il a fini onzième, ce qui était le meilleur résultat possible pour lui".

Au final, le bilan tiré pour Toro Rosso n’est pas mauvais sur un circuit qui donne la part belle à l’équilibre intrinsèque de la monoplace.

"L’équipe a fait un super travail, nous avons progressé en performance du vendredi au dimanche et marquer des points est un bon résultat avant la pause estivale. Nous essaierons de continuer dans cette dynamique à Spa-Francorchamps".

Ce résultat permet à Toro Rosso de s’éloigner un peu de Haas et Renault au championnat, mais surtout de revenir à 2 points de la 5e placé détenue par Williams (41 points contre 39).