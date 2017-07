On peut sans équivoque parler de crise interne chez Toro Rosso. Déjà, jeudi, comme un signe annonciateur, l’inspection technique avait révélé une irrégularité sur la monoplace de Carlos Sainz, finalement autorisé à prendre le départ.

Au départ de la course, Daniil Kvyat est rentré dans Carlos Sainz après être sorti de piste… tout en accusant son coéquipier de n’avoir pas prévu qu’il partirait en toupie ! Les relations sont exécrables entre les deux pilotes de la petite Scuderia. Dans le même temps, Toro Rosso, qui voit Renault revenir fort au classement des constructeurs, pourrait prochainement perdre Carlos Sainz, en partance pour Renault.

Franz Tost, le directeur de l’écurie, ne cache pas sa déception, mais garde encore des mots très mesurés. La crise devrait se régler dans les coulisses plutôt que sur la place publique…

« Ce week-end à Silverstone a commencé de mauvaise manière dès le début, après l’inspection du jeudi. Nous avons tout clarifié le même jour mais je voudrais dire que l’équipe n’a jamais voulu faire rouler ses voitures dans un état qui ne soit pas sûr, et nous ne le ferons jamais. Nous sommes une équipe professionnelle qui roule au plus haut niveau du sport auto et nous traitons tous les aspects sécuritaires avec la plus grande gravité et le plus grand respect. »

« Pour la course de dimanche, ce fut une grande déception pour l’équipe, parce que le pire scénario qui puisse arriver, c’est une collision entre coéquipiers dès le premier tour. Cela ne devrait pas arriver. Du point de vue de la performance, la voiture aurait été capable de finir dans le top 10. Les temps de Daniil étaient assez compétitifs, même si son fond plat fut endommagé, comme d’autres parties de la voiture. Nous avons dû le rappeler aux stands pour changer son aileron avant. En pneus tendres, nous pensions qu’il aurait pu rester plus longtemps en piste, mais ensuite, nous avons dû le rappeler une deuxième fois pour passer aux supertendres. »

« A la fin, nous avons fini 15e, mais tout ce que nous pouvons faire, c’est oublier ce week-end de course et nous préparer de la meilleure manière possible pour la Hongrie. Cette course devrait mieux nous convenir et j’espère que nous pourrons y obtenir un résultat fructueux avant la pause estivale. »