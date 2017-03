La journée de Toro Rosso n’a encore pas été parfaite, avec un problème mécanique rencontré dans l’après-midi, mais Daniil Kvyat a toutefois pu aligner près de 100 tours pour ce qui était sa dernière journée d’essais avant le Grand Prix d’Australie.

"Je suis satisfait de ma journée, c’est la première fois cette saison que je me fais réellement plaisir !" s’est satisfait le Russe. "C’était une journée productive pour les ingénieurs et pour moi. Nous avons continué notre préparation en vue de la saison à venir et nous avons accompli des relais de performances et des simulations de courses. Nous avons également pu faire des essais expérimentaux et en tirer des données importantes, je pense que nous sommes globalement prêts pour Melbourne !"

Clairement, l’équipe a avancé aujourd’hui et obtient enfin une quantité de données utile et quasi suffisante pour être au mieux préparée lorsque le premier Grand Prix de la saison arrivera.

"Nous avons autant travaillé sur les courts relais que sur les simulations de course et les données accumulées seront très utiles en vue de la dernière journée d’essais, et pour après" explique Jody Egginton, directeur de la performance. "Les réglages évalués aujourd’hui nous ont permis de voir que l’équilibre de la voiture est correct avec chacun des composés de pneumatiques et que la voiture réagit bien à chaque changement".

"Le comportement des différents pneus sur les longs relais a été intéressant et nous avons évalué différentes façons d’optimiser le fonctionnement des pneus durant les phases de ces relais. Il y aura encore des essais en ce sens demain pour terminer les diverses validations".

La petite Scuderia travaille timidement sur la recherche de performance et peine encore à afficher un rythme suffisant : "Les relais courts axés sur la performance ont été intéressants et nous avons travaillé dur pour comprendre ce qui sera nécessaire afin d’y être le plus efficace. Nous avons un plan de route intense pour Carlos demain et nous espérons faire encore un pas en avant dans nos préparations pour l’Australie".