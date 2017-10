Toro Rosso n’était pas très en forme à Sepang, et il semble que Suzuka ne convienne pas davantage aux monoplaces italiennes, seulement 17e et 18e en essais libres sur le sec, ce matin.

Carlos Sainz a terminé trois dixièmes devant son coéquipier en EL1 mais il n’est pour autant satisfait. Il faut dire qu’il sait d’ores et déjà qu’il partira en fin de grille (pénalité de 20 places). Et il est par-dessus le marché sorti en EL1.

« C’est un vendredi délicat pour nous ! Bien sûr, notre accident en EL1 était un peu dommage… Je ne m’y attendais pas, je suis juste passé un peu trop sur le vibreur extérieur et cela m’a fait partir en tête-à-queue et ensuite dans les barrières. Tout cela semblait incroyable à la télé, mais heureusement, ce n’était pas un si grand accident vu de l’intérieur du cockpit. Nous ne pouvons oublier qu’une petite erreur se paie très cher ici ! Je suis heureux que les mécaniciens aient pu réparer la voiture pour les EL2, ils ont fait un travail incroyable, comme toujours. Nous avons pu rouler en EL2, mais malheureusement, les conditions météo ne nous ont pas aidés et nous avons seulement pu compléter un tour d’installation. J’espère que demain sera une meilleure journée. »

Pierre Gasly est un peu en retrait et il s’attendait sûrement à un meilleur vendredi sur un circuit qu’il connaît bien…

« Ce n’est pas la journée la plus excitante en termes de roulage, je dois l’admettre… Cela dit, c’était toujours bon d’être de retour à Suzuka et de pouvoir conduire ce matin en EL1. Nous n’avons pas fait beaucoup de tours au total, nous ne sommes pas mêmes sortis du garage en EL2 en raison des conditions météo ! Mais nous avons récolté de bonnes données et nous avons maintenant un peu de travail pour demain pour améliorer notre performance. Un autre point positif : maintenant, mon baquet semble bien meilleur qu’en Malaisie, j’en suis heureux, et il s’agit désormais de trouver plus de rythme. Il nous reste une séance avant les qualifications et je pense qu’elle sera bien occupée ! »