Pour cette dernière journée à Barcelone, Toro Rosso ne pouvait rêver pire scénario. La petite Scuderia n’a effectué qu’un seul petit tour, pénalisée par des récurrents problèmes liés au moteur Renault. La seule bonne nouvelle pour Toro Rosso ? Les monoplaces ont roulé une bonne partie de la journée sur piste mouillée…

James Key, le directeur technique, est évidemment parmi les premiers déçus…

« Malheureusement, Daniil [Kvyat] n’a fait qu’un tour d’installation ce matin. Ensuite, nous avons souffert d’un arrêt du moteur jusqu’à la fin de la journée. Cette semaine a été à la fois encourageante et frustrante, avec le temps de roulage perdu. Cependant, nous projetons maintenant de rattraper ce temps de piste la semaine prochaine, et j’espère que nous rattraperons le terrain perdu. »

Franz Tost, le directeur de l’écurie, précise que Toro Rosso manque surtout de données concernant les pneus les plus tendres. Cependant, les premiers retours ont été plus qu’encourageants pour une monoplace que l’on dit parfaitement bien dessinée…

« Nous sommes arrivés à Barcelone au début de la semaine avec une nouvelle livrée merveilleuse, et nous étions assez excités de démarrer la nouvelle saison. Nous espérions pouvoir compléter bien plus de tours que cela en fait, durant ce premier test de pré-saison. Malheureusement, nous n’avons pas pu achever notre programme en raison de certains problèmes de fiabilité. Par conséquent, il nous manque certaines données, en particulier au niveau des pneus plus tendres. »

« Cela dit, quand la voiture était sur la piste, nous avons eu un retour très prometteur, mais nous devons simplement continuer de travailler dur avec notre partenaire pour régler tous les problèmes de fiabilité. Carlos comme Daniil doivent rapidement se faire à la STR12 et doivent rapidement gagner en confiance. Leurs impressions étaient aussi généralement assez positives. »

« L’un dans l’autre, c’était un peu un départ cahoteux, mais nous avons confiance, tout sera sous contrôle la semaine prochaine, pour que nous soyons prêts pour la première course de la saison en Australie. »