La livrée Toro Rosso est une des plus réussies du paddock, mais il pourrait en être autrement l’an prochain et ce pourrait directement être lié à l’avenir de Sean Gelael. Le jeune pilote a roulé hier pour Toro Rosso à Budapest, et a impressionné Franz Tost.

« Sa performance était très bonne et il n’a cessé de s’améliorer à chaque tour. En comparaison de Kvyat et de Sainz, il était très bon pour freiner, pour attaquer les vibreurs et pour prendre les virages lents. S’il continue comme cela, il aura du succès en F1 » a témoigné le patron de la petite Scuderia.

Or, le père de Sean, Ricardo, qui un moment fut intéressé par le rachat de Manor, dirige actuellement Jangonya Ayam, la branche indonésienne de KFC. Selon le journal espagnol El Confidencial, Toro Rosso, toujours à la recherche de financements, pourrait en profiter pour faire de KFC son nouveau sponsor et adopter une livrée aux couleurs de la marque de restauration rapide en 2018.

Mais Blick, journal suisse toujours bien informé, rappelle qu’en dépit de ces millions, les chances de titularisation de Sean Gelael l’an prochain sont encore très minces. Pierre Gasly serait en effet en pole chez Toro Rosso si Carlos Sainz ou Daniil Kvyat venaient à quitter le navire Red Bull…