Une fois encore, Toro Rosso alignera un duo inédit cette saison au Mexique avec la paire Pierre Gasly – Brendon Hartley.

Le Français revient après une semaine passée au Japon – il n’a pu disputer la finale de la Super Formula qui a été annulée à cause d’un typhon. N’est-il pas trop frustré d’avoir raté le Grand Prix d’Austin pour rien ?

« Je suis vraiment excité par ce week-end de Grand Prix au Mexique ! Ce sera mon troisième week-end de course comme pilote de F1, cette fois sur un circuit totalement nouveau pour moi. Je n’ai jamais couru ici, donc ce sera excitant d’apprendre une nouvelle piste. J’ai été au Mexique comme pilote de réserve pour Red Bull ces deux dernières années, et je pense que c’est un événement unique. L’ambiance est très spéciale, les fans sont formidables et très passionnés. »

« Le secteur du stadium dans le dernier secteur est aussi incroyable, il y a toujours beaucoup de spectateurs qui encouragent les pilotes. C’est formidable de voir les tribunes totalement remplies ! C’est une ville spéciale et nous la visitons toujours pour le Jour des Morts à Halloween, et toute la ville est folle de cet événement. »

« J’espère que nous pourrons avoir un formidable week-end de course ici. Je vais continuer à pousser avec l’équipe, je vais faire de mon mieux, pour continuer à engranger de l’expérience et j’espère vraiment que nous pourrons avoir un résultat positif. »

Brendon Hartley devrait être encore plus ravi : le pilote néo-zélandais n’était pas assuré de poursuivre son séjour chez Toro Rosso, mais il a été finalement préféré à Daniil Kvyat.

« Je suis excité de me rendre au Mexique pour ma deuxième course en F1. J’ai beaucoup appris au Texas la semaine dernière, mais c’était aussi difficile, donc j’espère mettre certaines de ces leçons en pratique ce week-end au Mexique. C’est une piste délicate pour les ingénieurs, puisque l’altitude élevée influence les appuis et le refroidissement. Mais du point de vue du pilotage, c’est une piste formidable, une que j’apprécie beaucoup. »

A noter que Brendon Hartley a pu choisir un numéro permanent : il courra au Mexique avec le numéro 28.