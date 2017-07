La Scuderia Toro Rosso a passé une journée un peu difficile à Silverstone, malgré des résultats encourageants. Comme d’autres équipes, la petite Scuderia peine à trouver un équilibre décent pour sa monoplace et a travaillé en ce sens.

"C’était une journée difficile" explique Carlos Sainz. "Durant la première séance, nous avons travaillé sur l’équilibre de la voiture et nous avons réussi quelques progrès pour la deuxième séance. Malheureusement, durant celle-ci, j’ai été pris par le vent et je suis passé hors piste, ce qui a fait que je n’ai pu parcourir autant de tours que prévu avant de passer les super-tendres. Ceci dit, j’ai réussi un bon chrono et cela nous approche du Top 10, nous n’y sommes pas encore mais tout avance petit à petit".

Daniil Kvyat a atteint le top 10 durant la matinée avant de terminer la deuxième séance au douzième rang : "Nous avons fait tout ce qui était à faire aujourd’hui. La première séance s’est mieux passée que la deuxième et il y a encore un peu de travail pour demain. Le vent ne nous facilite pas la tâche mais la voiture n’est pas mauvaise même si ce n’est pas là où je voulais être".