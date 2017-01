Toro Rosso a beaucoup évolué depuis l´année 2006. La petite sœur de Red Bull a dû se développer au gré du temps et des changements de règlements.

Selon le directeur de l´écurie de Faenza, la structure semble être pour le moment correcte comme elle est à présent. Franz Tost révèle que Toro Rosso ne va pas subir de changements particuliers.

« Nous allons rester comme nous sommes aujourd´hui. Car c´est aussi, toujours, une question d´investissement financier. Mais avec le budget que nous avons en ce moment, notre structure actuelle va rester comme elle est. Il n´y aura plus de grand changement. Je veux dire par là qu´il ne va pas y avoir beaucoup de nouvelles personnes qui vont rejoindre l´équipe. Non. Quelques personnes nous quittent et pour cela d´autres nouvelles personnes arrivent. Mais dans l´ensemble, les chiffres de 100 employés qui travaillent en soufflerie et 250 à Faenza ne vont pas bouger en 2017. »

A partir de 2010, les changements du règlement ont bousculé la structure de Toro Rosso, qui a dû se mettre à produire et à développer ses propres pièces. Cependant, Tost explique que son équipe ne recevait pas gratuitement le matériel développé par Red Bull.

« Il faut faire attention. On n´a pas le droit de sous-estimer la chose. Lorsque nous recevions une partie des nouveautés de Red Bull Technology, il y a eu beaucoup d´argent dépensé. Les pièces que l´on a reçues devaient aussi être produites. Mais c´est vrai que, par exemple, nous n´avions pas autant besoin de personnel au desogn, dans la sections des achats ou à la production. On peut dans ces conditions travailler avec beaucoup moins d´employés et donc bien sûr économiser de l´argent. »