Toro Rosso a effectué un bon nombre de tours (122 au total) avec ses deux titulaires habituels ce vendredi. Carlos Sainz a signé un 1:18.850 et Daniil Kvyat un 1:19.116, soit les 5e et 6e performances.

« Ce fut une demi-journée très productive » s’est réjoui Carlos Sainz, lui qui a roulé le matin. « C’est bon d’avoir une session sans problème et de compléter le programme sans heurts. Nous avons pu essayer quelques nouvelles pièces, principalement des évolutions mécaniques. Et je pense que nous avons trouvé de bonnes pistes à suivre. C’est toujours un bon signe. Et maintenant, il est temps pour tout le monde d’avoir des vacances bien méritées, de recharger les batteries et de revenir plus forts ! »

Daniil Kvyat, qui a roulé l’après-midi, sous les plus fortes chaleurs, est lui aussi satisfait de son mercredi à Budapest.

« Ce fut un bon après-midi. Nous avons essayé quelques nouveautés et nous en avons appris beaucoup. Nous devrons maintenant développer tout cela et j’espère que ça nous servira. C’est toujours sympathique de tester après un week-end de course pour essayer de nouvelles réponses aux choses que nous n’avons pas pu essayer en essais libres ou en qualifications. »

Jody Egginton, le chef de la performance, précise que les évolutions testées aujourd’hui et hier ont pour objectif d’être amenées « aussitôt que possible » sur la voiture.

« Nous devrons avant conduire des analyses supplémentaires à l’usine. Mais il y a vraiment des gains de performance à aller trouver. Nous avons pu en savoir plus sur les défauts de l’équilibre de notre voiture, repérés pendant le week-end de course. Nous avons collecté beaucoup de données utiles et nous avons fait quelques progrès, et nous sentons que ça nous sera utile durant la deuxième moitié de la saison. »