Comme pour toutes les équipes, la journée de Toro Rosso s’est surtout résumée à une longue attente en espérant prendre la piste, en vain. La suite du week-end s’annonce grandement aléatoire avec une seule séance pour préparer la qualification et la course.

« C’était un vendredi très particulier car les conditions n’étaient pas assez bonnes pour que l’hélicoptère décolle, donc nous avons passé la majeure partie du temps dans le garage » regrette Carlos Sainz. « Lors de la première séance, nous avons pu faire un tour d’installation et vérifier que tout fonctionnait bien sur la voiture. Nous n’avons pas tourné dans la deuxième séance et j’ai passé une heure et demie dans la voiture à regarder la télé ».

« J’étais comme sur mon canapé à la maison et je sais au moins que le cockpit de la voiture est très confortable ! La séance du matin sera très intense demain, il y a beaucoup à faire en très peu de temps mais c’est la même chose pour tout le monde ».

Daniil Kvyat préfère prendre la situation avec légèreté et humour : « Je tiens à remercier tous les mécaniciens et ingénieurs qui ont été très occupés ce matin ! C’est vraiment dommage de n’avoir pu faire que quelques tours ce matin. Nous avons réussi à récupérer des informations intéressantes et demain, si c’est sec, nous devrons être très attentifs en essayant d’accomplir un programme propre et de rouler autant que possible. Les prévisions pour la suite sont instables et nous verrons ce qu’il se passe, mais la course pourrait être intéressante ! »

Pour Jody Egginton, directeur de la performance de l’équipe italienne, la décision prise était la bonne malgré les effets négatifs amenés par le manque de roulage : « Malheureusement, les restrictions qui ont affecté l’hélicoptère médical ont limité notre roulage. Cela dit, la sécurité est notre priorité et nous acceptons cela comme une chose normale à gérer. Nous avons fait quelques tours lors de la première séance, ils ont été très utiles car nous n’avions pas roulé en pneus intermédiaires cet hiver, et nous avons aussi pu avoir une vision sur l’équilibre aéro de la voiture et sur les réglages des freins, du moteur et du différentiel ».