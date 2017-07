Cet après-midi, les deux Toro Rosso ont affiché des performances bien différentes sur le court tracé hongrois, puisque 7 dixièmes séparent Carlos Sainz (9e) de Daniil Kvyat (13e). Les réactions sont donc forcément contrastées des deux côtés du garage, même si le Russe n’a pas vraiment pu effectuer de tour rapide.

Carlos Sainz se réjouit de cette journée « positive » bien que l’arrivée de nouvelles pièces l’ait d’abord perturbé.

« Nous avons démarré un peu doucement ce matin, pour essayer de comprendre les nouvelles pièces sur la voiture, mais cet après-midi, nous avons réussi à les comprendre beaucoup mieux et nous avons pu compter sur une voiture bien meilleure qu’en EL1. Je me suis senti beaucoup plus à l’aise et la voiture était aussi un peu plus rapide. Donc, finalement, nous avons réussi à faire des bons progrès aujourd’hui et j’ai hâte d’être à demain. »

Daniil Kvyat, très peu bavard, a visiblement eu plus du mal au niveau des réglages.

« Nous n’avons pas pu vraiment signer un tour rapide aujourd’hui. Il y a certainement de la place pour s’améliorer, et nous devons essayer de progresser pour être prêt pour demain. »

James Key, le directeur technique, en a dit plus sur les évolutions apportées par Toro Rosso sur ce tracé très technique et sinueux.

« Nous avons apporté quelques développements ici et nous avons passé la plupart des EL1 à régler les voitures pour s’y adapter. Nous n’avons pas trouvé tout à fait l’équilibre recherché pour cet après-midi, mais nous avons amassé beaucoup de données, que nous avons utilisées en EL2 pour essayer d’optimiser la voiture un peu plus. Je pense que nous avons fait quelques bons pas dans la bonne direction et Carlos était certainement plus heureux de l’équilibre de la voiture cet après-midi. Il nous a donné un bon retour pour nous mettre sur la piste pour les directions à suivre, donc c’étaient de bonnes indications pour savoir quelles prochaines étapes il fallait franchir. »

« Du côté de Daniil, nous n’avons pas réussi à le rendre 100 % heureux, mais nous savons que nous devons attendre demain. Il a roulé dans des conditions délicates avec du trafic en supertendres, donc nous savons que son chrono sera meilleur avec un tour plus propre. »

Le potentiel de Toro Rosso apparaît donc plus qu’intéressant et il faudra surveiller de près les monoplaces italiennes demain en qualifications.