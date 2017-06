L’équipe Toro Rosso a réussi à marquer des points à Bakou après une course très mouvementée pour l’ensemble du peloton mais aussi pour les deux pilotes de l’équipe italienne, dont la course était bien mal embarquée après un tête à queue pour Sainz pour éviter Kvyat qui revenait sur la piste.

"Tout d’abord, je veux féliciter Daniel Ricciardo et Red Bull pour leur fantastique victoire !" a déclaré Franz Tost. "Daniil partait onzième et Carlos quinzième. Daniil a bloqué une roue, est parti large et quand il est revenu, il a posé un petit souci à Carlos qui a fait un tête-à-queue. Daniil a continué en douzième position jusqu’à ce qu’il ait à arrêter la voiture après une coupure électrique totale dont la raison n’est pas identifiée. C’est dommage car il aurait pu marquer de bons points".

"Carlos a fait une belle remontée et a pu dépasser certains de ses rivaux, puis la course a été arrêtée et il a pu mettre les pneus super-tendres. Quand la course est repartie, il a dépassé Alonso et rattrapait Magnussen pour finalement terminer huitième. La performance de la voiture en course était bonne et s’il n’avait eu ni pénalité ni problème en début de course, il aurait pu finir septième".

Tost fait le bilan des deux dernières courses, disputées sur des circuits rapides ne convenant pas forcément à la STR12 et surtout à son moteur Renault.

"Nous savions dès le départ que le Canada et l’Azerbaïdjan ne seraient pas en notre faveur mais, néanmoins, nous avons marqué des points".

"Nous avons malheureusement perdu la cinquième place au championnat des constructeurs face à Williams. Nous devons désormais nous battre pour la reprendre mais je suis confiant que tôt ou tard, nous y arriverons. Nous allons désormais en Autriche où nous espérons être assez bien préparés pour inscrire les deux voitures dans les points" conclut Tost.