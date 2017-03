La dernière journée d’essais de Toro Rosso a été la meilleure pour la petite Scuderia. Avec 137 tours et un 3e meilleur temps hier, Carlos Sainz a rassuré les siens avant Melbourne. Toro Rosso en avait hélas besoin, après plusieurs journées émaillées de problèmes de fiabilité...

James Key, le directeur technique, fait le point après ces cruciaux essais de Barcelone...

"Je dois dire que ces huit jours de tests de pré-saison sont passés incroyablement vite ! C’est incroyable de voir que vendredi était déjà le dernier jour de tests, et que dans deux semaines, nous serons à Melbourne - et nous avons hâte ! Après le faible roulage de la semaine dernière, nous avons appris énormément de choses cette semaine. Nous en avions besoin."

"Même si nous avons eu quelques interruptions, dans l’ensemble, ce fut un test bien plus positif. Carlos et Daniil sont enthousiastes, et prennent de plus en plus confiance dans la voiture. Nous en avons appris beaucoup sur les pneus et clairement, il y a beaucoup de réactivité dans les analyses menées à l’usine."

A demi-mot, James Key admet tout de même que cette préparation hivernale a été loin d’être idéale pour la petite Scuderia...

"Je voudrais remercier les pilotes et l’équipe pour leur dur labeur durant ces derniers mois et semaines pour nous préparer à cette campagne 2017. Nous avons hâte d’être au début de la saison. Nous sommes préparés autant que nous pouvons l’être dans les circonstances que nous avons connues."