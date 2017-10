Daniil Kvyat effectuait son retour à la compétition après deux Grands Prix manqués au profit de Pierre Gasly et le Russe ne s’en est pas mal tiré, d’autant qu’il n’a eu qu’une seule séance puisque c’est Sean Gelael qui a utilisé sa STR12 pour la première séance.

"La séance a été productive et nous avons utilisé tout le temps disponible pour démarrer le week-end du bon pied" explique Kvyat. "Nous n’avions pas la journée complète pour corriger l’équilibre et nos problèmes et nous verrons les progrès qui peuvent être faits avant de reprendre la piste. Nous ne sommes pas loin des pilotes qui nous devancent et nous chercherons à nous en rapprocher".

Dans l’autre monoplace, Brendon Hartley découvrait la Formule 1 et bien qu’il ait réussi à devancer Gelael dans la première séance, le Néo-Zélandais a eu du mal à signer un bon temps l’après-midi. Toutefois, il a effectué un roulage important.

"C’était une courbe d’apprentissage raide !" déclarait-il. "Tout s’est bien passé et j’ai gardé la voiture sur la piste sans faire trop d’erreurs donc je suis heureux. Je ne savais pas à quoi m’attendre car j’avais beaucoup de choses à apprendre ! J’ai bien progressé tout au long de la journée. La plus grosse différence avec ce dont j’ai l’habitude est l’adhérence à haute vitesse, c’est impressionnant en Formule 1, ça m’a ouvert les yeux !"

"L’autre défi se situait au niveau des pneus qui sont différents de ceux que j’utilise habituellement. D’un autre côté, les longs relais étaient positifs et j’ai fait un bon travail sur la gestion des pneus. Je dois désormais travailler sur mon rythme en pneus neufs et j’aurai une autre séance pour y arriver avant les qualifications. Tout se met en place, nous allons maintenant travailler sur toutes les données pour essayer de faire un pas en avant avant les qualifications".

Sean Gelael a de nouveau été perturbé par la pluie lors de son roulage pour l’équipe, ce qui est devenu une habitude...

"Il a plu lors de chaque séance libre que j’ai disputée jusqu’ici ! C’est dommage mais en regardant le côté positif, je suis bien préparé pour les pistes humides ! J’étais rapide en début de séance mais quand la piste est devenue plus rapide, mes intermédiaires se sont dégradés. En pneus secs, j’ai été pris dans le trafic lors de mon premier tour rapide et j’ai perdu du temps".

"J’ai quand même pu faire plusieurs tours et j’espère qu’à Mexico la semaine prochaine, la météo restera sèche !" conclut-il.